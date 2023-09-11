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سلطة البترا: 900 ألف سائح زار البترا منذ بداية العام ونتوقع الوصول لأكثر من مليون سائح

9/11/2023 3:08:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات إن 900 ألف سائح زاروا البترا منذ بداية العام وحتى الآن متوقعاً الوصول إلى مليون زائر مع بداية شهر تشرين الأول (10) المقبل .
وأضاف الفرجات عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الإثنين أن الموسم السياحي في البترا مستمر واصفاً الحركة السياحية بـ "القوية".


ولفت أن الجنسية الأمريكية تحتل المرتبة الأولى من زائري البترا ويليها الجنسيات الأوروبية مشيراً أن طيران منخفض التكاليف ساهم بارتفاع نسبة الزوار من بعض الدول مثل (بولندا، هنغاريا، تشيك).
وعلى صعيد آخر أكد أن صيانة الشارع السياحي المؤدي لفنادق البترا قيد التنفيذ مؤكداً أنه خلال 3 أيام يتم العمل على الحد من الغبار الناتج عن مسح الشارع قبل تعبيده.


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