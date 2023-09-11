

ولفت أن الجنسية الأمريكية تحتل المرتبة الأولى من زائري البترا ويليها الجنسيات الأوروبية مشيراً أن طيران منخفض التكاليف ساهم بارتفاع نسبة الزوار من بعض الدول مثل (بولندا، هنغاريا، تشيك).

وعلى صعيد آخر أكد أن صيانة الشارع السياحي المؤدي لفنادق البترا قيد التنفيذ مؤكداً أنه خلال 3 أيام يتم العمل على الحد من الغبار الناتج عن مسح الشارع قبل تعبيده.

