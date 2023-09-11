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فيديو- هل رأيتم محمد عبده ممثلاً من قبل؟.. هذه هي الحكاية

9/11/2023 3:08:51 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عندما يحضر اسم الفنان السعودي محمد عبده، تتبادر إلى الذهن مئات الأعمال الغنائية الخالدة في أرشيف الأغنية السعودية خصوصاً، والخليجية عموماً، فالفنان أطلق عليه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة مصادفة لقب "فنان العرب"، عام 1981، بعد غنائه في مهرجان قرطاج الدولي، نتيجة مقابلة عبده للرئيس التونسي، وتم تقديمه وقتها باعتباره فناناً سعودياً، فقال الرئيس حينها من باب الوحدة العربية: "إنه (فنان العرب)، وليس سعودياً فقط"، وكان برفقة عبده في اللقاء الشاعر والكاتب السعودي الراحل طاهر زمخشري، الذي نقل ما دار بين الحبيب بورقيبة وعبده، للإعلام السعودي الذي تداول اللقب منذ ذلك الوقت وحتى الآن.
لكن، لا يعرف كثيرون أن عبده كان قد ظهر ممثلاً في مسلسل وحيد، هو "أغاني في بحر الأماني"، عام 1969، مع المخرج المصري نور الدمرداش، الذي أخرج المسلسل عن قصة الكاتب لطفي زيني، والسيناريست فهيم القاضي، وشارك عبده بطولة المسلسل، الفنانون: فاطمة مظهر، وحسن دردير، ولطفي زيني، وعلية عبدالمنعم، وفيفي سعيد.

وتم تصوير العمل، الذي عرضه التلفزيون السعودي الرسمي آنذاك، بين الرياض والقاهرة.

زهرة الخليج

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