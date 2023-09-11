وزيرة خارجية ألمانيا تصل إلى كييف بزيارة غير معلنة



وتابعت أنه كان في استقبال الوزيرة في محطة القطارات السفير الألماني مارتن ييغر.



وأعلنت بيربوك بعد وصولها إلى العاصمة الأوكرانية عن نية بلادها مواصلة دعم أوكرانيا "اقتصاديا وإنسانيا وعسكريا". كما شددت على أهمية إجراء الإصلاحات الهادفة إلى مكافحة الفساد.

RT