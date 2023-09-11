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وزيرة خارجية ألمانيا تصل إلى كييف بزيارة غير معلنة

9/11/2023 3:08:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "DPA" بوصول وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بزيارة غير معلنة إلى كييف.
وذكرت الوكالة أن هذه هي الرحلة الرابعة للوزيرة الألمانية إلى أوكرانيا خلال العام ونصف العام الماضيين، مشيرة إلى أن بيربوك وصلت إلى كييف بالقطار المسائي من بولندا.


وتابعت أنه كان في استقبال الوزيرة في محطة القطارات السفير الألماني مارتن ييغر.


وأعلنت بيربوك بعد وصولها إلى العاصمة الأوكرانية عن نية بلادها مواصلة دعم أوكرانيا "اقتصاديا وإنسانيا وعسكريا". كما شددت على أهمية إجراء الإصلاحات الهادفة إلى مكافحة الفساد.

RT

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