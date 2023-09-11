وزيرة خارجية ألمانيا تصل إلى كييف بزيارة غير معلنة

وزيرة خارجية ألمانيا تصل إلى كييف بزيارة غير معلنة
التاريخ
9/11/2023 3:08:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "DPA" بوصول وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بزيارة غير معلنة إلى كييف.
وذكرت الوكالة أن هذه هي الرحلة الرابعة للوزيرة الألمانية إلى أوكرانيا خلال العام ونصف العام الماضيين، مشيرة إلى أن بيربوك وصلت إلى كييف بالقطار المسائي من بولندا.
وتابعت أنه كان في استقبال الوزيرة في محطة القطارات السفير الألماني مارتن ييغر.
وأعلنت بيربوك بعد وصولها إلى العاصمة الأوكرانية عن نية بلادها مواصلة دعم أوكرانيا "اقتصاديا وإنسانيا وعسكريا". كما شددت على أهمية إجراء الإصلاحات الهادفة إلى مكافحة الفساد.
RT
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