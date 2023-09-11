6 إصابات بتصادم 4 مركبات على طريق المطار

6 إصابات بتصادم 4 مركبات على طريق المطار
التاريخ
9/11/2023 3:08:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قالت مندوب إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم مساء أمس الاحد، التعامل مع حادث تصادم، وقع بين 4 مركبات، بسبب ارتكاب مخالفة التتابع القريب، على طريق المطار.
وأضاف المندوب، عبر إذاعة الأمن العام، أنه نتج عن الحادث 6 إصابات، تم نقلها إلى مستشفى النديم، من خلال الدفاع المدني.
وبيّن، إنه تم ضبط عدد من المخالفات الخطرة، كان أبرزها السرعات العالية، حيث تم ضبط مركبة تسير بسرعة 161 كلم/ساعة على طريق الأزرق، كما تم ضبط سائق غير مرخص ( حدث مواليد 2007) يقود مركبة ضمن اختصاص العقبة.
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