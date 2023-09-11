6 إصابات بتصادم 4 مركبات على طريق المطار



وأضاف المندوب، عبر إذاعة الأمن العام، أنه نتج عن الحادث 6 إصابات، تم نقلها إلى مستشفى النديم، من خلال الدفاع المدني.



وبيّن، إنه تم ضبط عدد من المخالفات الخطرة، كان أبرزها السرعات العالية، حيث تم ضبط مركبة تسير بسرعة 161 كلم/ساعة على طريق الأزرق، كما تم ضبط سائق غير مرخص ( حدث مواليد 2007) يقود مركبة ضمن اختصاص العقبة.

