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6 إصابات بتصادم 4 مركبات على طريق المطار

9/11/2023 3:08:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مندوب إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم مساء أمس الاحد، التعامل مع حادث تصادم، وقع بين 4 مركبات، بسبب ارتكاب مخالفة التتابع القريب، على طريق المطار.


وأضاف المندوب، عبر إذاعة الأمن العام، أنه نتج عن الحادث 6 إصابات، تم نقلها إلى مستشفى النديم، من خلال الدفاع المدني.


وبيّن، إنه تم ضبط عدد من المخالفات الخطرة، كان أبرزها السرعات العالية، حيث تم ضبط مركبة تسير بسرعة 161 كلم/ساعة على طريق الأزرق، كما تم ضبط سائق غير مرخص ( حدث مواليد 2007) يقود مركبة ضمن اختصاص العقبة.


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