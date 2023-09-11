السفارة المغربية في عمان تستقبل المعزين بضحايا الزلزال
التاريخ
9/11/2023 3:08:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت السفارة المغربية في عمان عن فتح أبوابها لاستقبال المعزين بضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب المغرب ، وخلف آلاف القتلى والجرحى.
وقال القائم بأعمال السفارة عادل أوسي حمو أن السفارة ستستقبل المعزين لمدة يومين اعتبارا من صباح اليوم من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف مساء.
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