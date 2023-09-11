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السفارة المغربية في عمان تستقبل المعزين بضحايا الزلزال

9/11/2023 3:08:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت السفارة المغربية في عمان عن فتح أبوابها لاستقبال المعزين بضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب المغرب ، وخلف آلاف القتلى والجرحى.
وقال القائم بأعمال السفارة عادل أوسي حمو أن السفارة ستستقبل المعزين لمدة يومين اعتبارا من صباح اليوم من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف مساء.

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