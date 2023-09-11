احدث ظهور للفنان أحمد رزق بخسارة كبيرة للوزن -صورة

احدث ظهور للفنان أحمد رزق بخسارة كبيرة للوزن -صورة
التاريخ
9/11/2023 3:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري أحمد رزق عن خسارته الكبيرة في الوزن، والطريقة التي اتبعها لتحقيق ذلك.
وتحدث الفنان أحمد رزق في أحد تصريحاته التلفزيونية عن خسارته للوزن والذي صدمت الكثير من المتابعين، حيث قال: "خسرت وزني من أجل الحفاظ على صحتي، حيث التزمت بنظام غذائي لمدة 3 سنوات، والبعض استقبل هذا الأمر بالإعجاب والبعض الآخر لم ينل إعجابه".
وقال أيضا في تصريحاته عن الأعمال الجديدة التي يقدمها في الوقت الحالي: "تعاقدت على بطولة فيلم جديد، وأواصل التحضير له في الفترة الحالية، على أن أبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة".
ليالينا
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