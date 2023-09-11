احدث ظهور للفنان أحمد رزق بخسارة كبيرة للوزن -صورة



وتحدث الفنان أحمد رزق في أحد تصريحاته التلفزيونية عن خسارته للوزن والذي صدمت الكثير من المتابعين، حيث قال: "خسرت وزني من أجل الحفاظ على صحتي، حيث التزمت بنظام غذائي لمدة 3 سنوات، والبعض استقبل هذا الأمر بالإعجاب والبعض الآخر لم ينل إعجابه".



وقال أيضا في تصريحاته عن الأعمال الجديدة التي يقدمها في الوقت الحالي: "تعاقدت على بطولة فيلم جديد، وأواصل التحضير له في الفترة الحالية، على أن أبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة".









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