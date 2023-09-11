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احدث ظهور للفنان أحمد رزق بخسارة كبيرة للوزن -صورة

9/11/2023 3:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري أحمد رزق عن خسارته الكبيرة في الوزن، والطريقة التي اتبعها لتحقيق ذلك.


وتحدث الفنان أحمد رزق في أحد تصريحاته التلفزيونية عن خسارته للوزن والذي صدمت الكثير من المتابعين، حيث قال: "خسرت وزني من أجل الحفاظ على صحتي، حيث التزمت بنظام غذائي لمدة 3 سنوات، والبعض استقبل هذا الأمر بالإعجاب والبعض الآخر لم ينل إعجابه".


وقال أيضا في تصريحاته عن الأعمال الجديدة التي يقدمها في الوقت الحالي: "تعاقدت على بطولة فيلم جديد، وأواصل التحضير له في الفترة الحالية، على أن أبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة".




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