الناتو يخطط لأكبر مناورات له قرب حدود روسيا



ومن المتوقع أن يشارك ما لا يقل عن 41 ألف جندي وأكثر من 50 سفينة في مناورات "المدافع الصلب"، وسيتم تنفيذ ما بين 500 و700 طلعة جوية خلالها.

وتخطط قيادة الحلف، خلال هذه التدريبات، لاستخدام "بيانات جغرافية حقيقية لوضع سيناريوهات أكثر واقعية للقوات".



ووفقا للصحيفة، يتلخص هدف هذه المناورات، في "العمل على محاولة صد العدوان الروسي الموجه ضد إحدى الدول الأعضاء في الحلف". ونوهت الصحيفة بأن الناتو ينظر إلى المناورات على أنها "جزء أساسي من إظهار لروسيا استعداد الحلف للحرب".



وأشارت الصحيفة إلى أن التدريبات ستجري في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق في فبراير ومارس 2024.



وبالإضافة إلى الدول الأعضاء في الحلف البالغ عددها 31 دولة، ستشارك فيها السويد التي لا تزال تنتظر موافقة تركيا والمجر على انضمامها إلى الحلف.

RT