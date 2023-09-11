الناتو يخطط لأكبر مناورات له قرب حدود روسيا

الناتو يخطط لأكبر مناورات له قرب حدود روسيا
التاريخ
9/11/2023 3:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن حلف الناتو سيجري في عام 2024 أكبر مناورات عسكرية له منذ أيام الحرب الباردة وذلك تحت اسم "المدافع الصلب".
ومن المتوقع أن يشارك ما لا يقل عن 41 ألف جندي وأكثر من 50 سفينة في مناورات "المدافع الصلب"، وسيتم تنفيذ ما بين 500 و700 طلعة جوية خلالها.
وتخطط قيادة الحلف، خلال هذه التدريبات، لاستخدام "بيانات جغرافية حقيقية لوضع سيناريوهات أكثر واقعية للقوات".
ووفقا للصحيفة، يتلخص هدف هذه المناورات، في "العمل على محاولة صد العدوان الروسي الموجه ضد إحدى الدول الأعضاء في الحلف". ونوهت الصحيفة بأن الناتو ينظر إلى المناورات على أنها "جزء أساسي من إظهار لروسيا استعداد الحلف للحرب".
وأشارت الصحيفة إلى أن التدريبات ستجري في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق في فبراير ومارس 2024.
وبالإضافة إلى الدول الأعضاء في الحلف البالغ عددها 31 دولة، ستشارك فيها السويد التي لا تزال تنتظر موافقة تركيا والمجر على انضمامها إلى الحلف.
RT
MENAFN11092023000208011052ID1107042806
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.