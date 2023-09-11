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الخارجية تتابع آلية عودة عائلة أردنية متواجدة في مناطق الحرب بالسودان

9/11/2023 3:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
قالت المواطنة ريم عثمان المتواجدة مع أسرتها المكونة من 4 أفراد في مناطق الحرب داخل منطقة دارفور بالسودان إنهم لا يمكنهم مغادرة المنطقة لغاية نهاية الشهر الحالي بسبب الحرب والأحوال الجوية .
وأضافت عثمان لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الاثنين أن مغادرة المنطقة المتواجدين فيها الآن يعتبر خطر لذلك يصعب عليهم الخروج خلال الفترة الحالية.
من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سنان المجالي أن الأردن من أول الدول التي بادرت بإجلاء مواطنيها وجنسيات أخرى من 36 دولة منذ اندلاع الحرب في السودان .


وأضاف المجالي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن الوزارة من خلال غرفة العمليات ستتواصل مع العائلة المتواجدة في دارفور والتنسيق لغايات الاجلاء اذا رغبوا بالعودة للأردن.
وأكد أنه سيتم البحث في سبل تأمين العائلة الأردنية وعودتهم إلى أرض الوطن بشكل آمن بأسرع وقت ممكن .
علما أن العائلة مكونة من المواطنة "ريم عثمان" وزوجها "صالح عثمان" وطفلتها "ندى عثمان" وطفلها "احمد عثمان" .


وكانت رانيا عثمان اتصلت عبر برنامج الوكيل وناشدت بإعادة عائلة اختها من السودان بعد انقطاع الاتصال بهم منذ 20 يومياً حيث استطاع برنامج الوكيل التواصل مع العائلة على الهواء مباشرة والاطمئنان على حالتهم.


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