

وأضاف المجالي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن الوزارة من خلال غرفة العمليات ستتواصل مع العائلة المتواجدة في دارفور والتنسيق لغايات الاجلاء اذا رغبوا بالعودة للأردن.

وأكد أنه سيتم البحث في سبل تأمين العائلة الأردنية وعودتهم إلى أرض الوطن بشكل آمن بأسرع وقت ممكن .

علما أن العائلة مكونة من المواطنة "ريم عثمان" وزوجها "صالح عثمان" وطفلتها "ندى عثمان" وطفلها "احمد عثمان" .



وكانت رانيا عثمان اتصلت عبر برنامج الوكيل وناشدت بإعادة عائلة اختها من السودان بعد انقطاع الاتصال بهم منذ 20 يومياً حيث استطاع برنامج الوكيل التواصل مع العائلة على الهواء مباشرة والاطمئنان على حالتهم.

