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ثوران بركان كيلاويا في هاواي

9/11/2023 3:08:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بثوران بركان كيلاويا في ولاية هاواي الأمريكية.
وجاء في بيان صدر عن الهيئة ونشر في موقعها: "نسجل ثوران بركان كيلاويا".


وأضاف البيان أن ثوران البركان بدأ بعد فترة من النشاط الزلزالي العالي، وقد رفعت الهيئة مستوى خطر التحليق في المنطقة من البرتقالي إلى الأحمر.


ويبلغ ارتفاع البركان 1247 مترا.


وذكرت وكالة "رويترز" أن هذا هو الثوران الثالث لبركان كيلاويا منذ بداية العام الجاري.

RT

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