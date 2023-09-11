ثوران بركان كيلاويا في هاواي



وأضاف البيان أن ثوران البركان بدأ بعد فترة من النشاط الزلزالي العالي، وقد رفعت الهيئة مستوى خطر التحليق في المنطقة من البرتقالي إلى الأحمر.



ويبلغ ارتفاع البركان 1247 مترا.



وذكرت وكالة "رويترز" أن هذا هو الثوران الثالث لبركان كيلاويا منذ بداية العام الجاري.

RT