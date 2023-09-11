ثوران بركان كيلاويا في هاواي
التاريخ
9/11/2023 3:08:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بثوران بركان كيلاويا في ولاية هاواي الأمريكية.
وجاء في بيان صدر عن الهيئة ونشر في موقعها: "نسجل ثوران بركان كيلاويا".
وأضاف البيان أن ثوران البركان بدأ بعد فترة من النشاط الزلزالي العالي، وقد رفعت الهيئة مستوى خطر التحليق في المنطقة من البرتقالي إلى الأحمر.
ويبلغ ارتفاع البركان 1247 مترا.
وذكرت وكالة "رويترز" أن هذا هو الثوران الثالث لبركان كيلاويا منذ بداية العام الجاري.
RT
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