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الأمن ينشر فيديو هام قبيل دخول قانون السير المُعدل حيز التنفيذ

9/11/2023 3:08:47 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، مقطع فيديو قصير، قُبيل دخول قانون السير المُعدل حيز التنفيذ، شددت فيه على متابعة جميع المخالفات الخطرة، واتخاذ الإجراء اللازم حيالها.

وأضافت المديرية، في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" أن السائق المُلتزم لن يتأثر بتعديلات قانون السير، أو بتغليظ العقوبات على المخالفين.
وشددت، على أن المخالفة الخطيرة سبب أكيد لوقوع الحوادث، وعقوبتها ردع للسائق المُستهتر المُتسبب بالحوادث المرورية.


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