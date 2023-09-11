الأمن ينشر فيديو هام قبيل دخول قانون السير المُعدل حيز التنفيذ
التاريخ
9/11/2023 3:08:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، مقطع فيديو قصير، قُبيل دخول قانون السير المُعدل حيز التنفيذ، شددت فيه على متابعة جميع المخالفات الخطرة، واتخاذ الإجراء اللازم حيالها.
وأضافت المديرية، في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" أن السائق المُلتزم لن يتأثر بتعديلات قانون السير، أو بتغليظ العقوبات على المخالفين.
وشددت، على أن المخالفة الخطيرة سبب أكيد لوقوع الحوادث، وعقوبتها ردع للسائق المُستهتر المُتسبب بالحوادث المرورية.
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