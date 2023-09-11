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بعد التحذير من إعصار دانيال- دليلك لمواجهة الطقس العاصف

9/11/2023 3:08:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعربت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن قلقها من إعصار دانيال، الذي ضرب السواحل الليبية قبل ساعات، لأنه تسبب في هطول أمطار غزيرة وحدوث عواصف رعدية بها.


وكشفت الأرصاد أنها تتوقع أن يصل إعصار دانيال غرب مصر، اليوم الاثنين، على هيئة منخفض جوي، مشيرةً إلى احتمالية أن يشهد طقس البلاد سقوطا للأمطار ونشاطا للرياح المثيرة للأتربة.


كيفية التعامل مع الطقس العاصف :


فئات ممنوعة من الخروج في الطقس العاصف
من الأفضل للجميع البقاء بالمنزل في الطقس العاصف، ولكن هناك أشخاصا ممنوعون تماما من الخروج، لأن التقلبات المناخية التي تحدث عند هبوب العواصف الترابية تشكل خطرا كبيرا على صحتهم، وهم:
- الرضع والأطفال.
- كبار السن.
- مرضى الربو.
- مرضى حساسية الجيوب الأنفية.
- مرضى الانسداد الرئوي المزمن.
- مرضى التهاب الشعب الهوائية.
- مرضى القلب.
- مرضى السكري.


أضرار الطقس العاصف
عند التعرض للعواصف الترابية، قد يصاب الإنسان بـ:
- التهاب العين.
- ضيق التنفس.
- العدوى.
- تهيج الجلد.
- عدم انتظام ضربات القلب.


نصائح للتعامل مع الطقس العاصف
البقاء في المنزل ليس الإجراء الوحيد الذي يجب الالتزام به لتجنب أضرار الطقس العاصف، بل يجب أيضًا اتباع الإرشادات التالية:
- إغلاق نوافذ المنزل.
- شرب ما يكفي من الماء، للحفاظ على ترطيب الجسم وتحسين تدفق الدم المحمل بالاكسجين إلى الرئتين.
- ينبغي على الأشخاص المصابين بالأمراض التنفسية تناول الأدوية في ضوء الجرعات المحددة من قبل الطبيب، للتغلب على الأعراض.
- اتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الخضروات والفواكة، لتقوية مناعة الجسم.
- إذا كنت مضطرا للخروج من المنزل، لا بد من ارتداء كمامة تغطي الفم والأنف، لمنع الأتربة من الوصول للشعب الهوائية.
- تنظيف الأنف جيدا بعد العودة من الخارج، للتخلص من الأتربة العالقة بالجيوب الأنفية.
- إجراء جلسات البخار عند مواجهة مشكلة في التنفس، عن طريق الاستحمام بالماء الساخن أو إضافة المياه الساخنة مع الأعشاب في إناء واستنشاق الأبخرة المتصاعدة منه.

الكونسلتو

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