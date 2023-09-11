الخارجية تتابع مع الأردنيين في ليبيا بعد إعصار دانيال



وفي ذات السياق قال إنه بعد مرور يومين على وقوع الزلزال في المغرب لم يرد أي ملاحظة بشأن الأردنيين مشيراً أن الاتصال مستمر مع الجالية الاردنية ومتابعة أحوالهم من خلال غرفة العمليات في الوزارة.

ولفت أنه تم التحقق من جميع المعلومات التي وردت لغرفة عمليات الوزارة وتبين أنها غير دقيقة.

