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الخارجية تتابع مع الأردنيين في ليبيا بعد إعصار دانيال

9/11/2023 3:08:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سنان المجالي أن الخارجية تتابع أحوال الأردنيين في ليبيا بعد بدء تأثير الإعصار "دانيال" من خلال السفارة الأردنية في تونس .
وأضاف المجالي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن غرفة العمليات في الخارجية تتواصل مع الأردنيين في ليبيا للاطمئنان عليهم رغم صعوبة التواصل مؤكدا أنه لم يرد أي ملاحظات وأحوال الأردنيين بخير.


وفي ذات السياق قال إنه بعد مرور يومين على وقوع الزلزال في المغرب لم يرد أي ملاحظة بشأن الأردنيين مشيراً أن الاتصال مستمر مع الجالية الاردنية ومتابعة أحوالهم من خلال غرفة العمليات في الوزارة.
ولفت أنه تم التحقق من جميع المعلومات التي وردت لغرفة عمليات الوزارة وتبين أنها غير دقيقة.


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