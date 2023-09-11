توسع كبير في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي بدبي
التاريخ
9/11/2023 3:08:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أظهر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في دبي الصادر عن مؤسسة S&P Global أن شركات اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في دبي شهدت توسعاً ملحوظاً في النشاط خلال منتصف الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من ارتفاع تدفقات الطلبات الجديدة وقوة معدلات الطلب.
وتباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في دبي بشكل طفيف خلال شهر آب الماضي، للشهر الثاني على التوالي، بسبب تراجع نمو النشاط.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بدبي ليسجل 55 نقطة في آب مقابل 55.7 نقطة في تموز.
MENAFN11092023000208011052ID1107042798
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.