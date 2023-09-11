سعر بيع غرام الذهب عيار 21 بالأردن اليوم الاثنين

سعر بيع غرام الذهب عيار 21 بالأردن اليوم الاثنين
التاريخ
9/11/2023 3:08:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 بالأردن اليوم الاثنين ، عند 39.3 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 37.6 دينارا للشراء منهم وفقاً للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
بينما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 34.9 للبيع للمواطنين مقابل 31.9 للشراء منهم .
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