الذهب يربح 8 دولارات في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت أكثر من 8 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 09:33 صباحاً بتوقيت الإمارات، زاد المعدن الأصفر بنسبة 0.41% أو ما يعادل 8.05 دولار ليصل إلى 1927.13 دولار للأونصة.

وارتفعت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.4% أو ما يعادل 7.65 دولار لتصل إلى 1950.55 دولار للأونصة.



