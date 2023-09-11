الذهب يربح 8 دولارات في المعاملات الفورية
التاريخ
9/11/2023 3:00:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت أكثر من 8 دولارات في المعاملات الفورية.
وبحلول الساعة 09:33 صباحاً بتوقيت الإمارات، زاد المعدن الأصفر بنسبة 0.41% أو ما يعادل 8.05 دولار ليصل إلى 1927.13 دولار للأونصة.
وارتفعت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.4% أو ما يعادل 7.65 دولار لتصل إلى 1950.55 دولار للأونصة.
MENAFN11092023000110011019ID1107042759
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.