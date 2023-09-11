Monday, 11 September 2023 12:34 GMT

دبي تقلل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 6.4 ملايين طن سنوياً بحلول 2026

9/11/2023 3:00:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي خلال "عام الاستدامة" الذي تستضيف خلاله دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (28COP)، جهودها الرامية إلى تعزيز الاستدامة والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام عبر زيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي من خلال مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتِج المستقل للطاقة. وخلال العام الجاري، دشنت الهيئة المرحلة الخامسة من المجمع (بقدرة 900 ميجاوات واستثمارات تزيد على ملياري درهم)، كما وقعت اتفاقية مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، لإنشاء وتشغيل المرحلة السادسة من المجمع (بقدرة 1800 ميجاوات وبتكلفة تصل إلى 5.51 مليار درهم).



وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية سيقلل الانبعاثات الكربونية في دبي بنحو 6.424 مليون طن سنوياً مع اكتمال المرحلة السادسة في عام 2026.



وقال معالي سعيد محمد الطاير: "برؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تسير هيئة كهرباء ومياه دبي بخطى حثيثة لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وكذلك تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. ولتحقيق هذا الهدف نواصل تنفيذ مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وفق الجدول الزمني المحدد، حيث وصلت القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 2,427 ميجاوات، بما يعادل 16.3% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في دبي، وستصل هذه النسبة إلى 24% خلال عام 2026 مع استكمال مشاريع المرحلتين الرابعة والسادسة من المجمع الذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030 بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم." وعند اكتماله بحلول عام 2030، سيسهم المجمع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 6.5 مليون طن سنوياً.



مراحل المجمع ونسبة الخفض في الانبعاثات الكربونية:



المرحلة الأولى بقدرة 13 ميجاوات: تسهم في تقليل 15 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً



المرحلة الثانية بقدرة 200 ميجاوات: تسهم في تقليل 214 ألف طن من انبعاثات الكربون سنوياً



المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميجاوات: تسهم في تقليل 1.055 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً



المرحلة الرابعة بقدرة 950 ميجاوات: ستسهم عند اكتمالها في تقليل 1.6 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً



المرحلة الخامسة بقدرة 900 ميجاوات: تسهم في تقليل 1.18 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً



المرحلة السادسة بقدرة 1800 ميجاوات: ستسهم عند اكتمالها في تقليل 2.36 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً

MENAFN11092023000110011019ID1107042753

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث