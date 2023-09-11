33.5 مليون حركة منفذة عبر (إي فواتيركم)

وبحسب هذه الإحصائيات، تصدرت الخدمات الحكومية قيمة الحركات المنفذة عبر تطبيق "إي فواتيركم"، بقيمة 642 مليون دينار، فيما تلتها الخدمات المقدمة عبر شركات المحافظ ومقدمي خدمات الدفع بقرابة 148 مليون دينار، ثم خدمات الماء والكهرباء بقيمة 63 مليون دينار، وفقا للمملكة.

وتلا ذلك الخدمات المالية بقيمة 34 مليون دينار، ثم التعليم بقيمة 31 مليون دينار، فالاتصالات بقيمة 26 مليون دينار، ثم قطاع التجارة والخدمات بقيمة 11 مليون دينار، والبنوك بقيمة 9 ملايين دينار، والسفر والمواصلات بقيمة 7 ملايين دينار، إضافة إلى الدفع لخدمات الغاز والطاقة بقيمة 9 ملايين دينار.

وبنهاية آب الماضي، وصل عدد مستخدمي تطبيق "إي فواتيركم"، إلى 3.89 مليون مستخدم وبنسبة ارتفاع بلغت 1.1%.

ووفقا لذلك، فإن 41 ألف مستخدم جديد في الشهر الماضي، بلغت نسبتهم 1% من إجمالي المستخدمين للتطبيق، فيما وصل عدد المفوترين 484 مفوترا، ضمن 1.586 ألف خدمة.

وعن قيمة الحركات، بلغت 985 مليون دينار أردني في آب الماضي مقارنة مع 1.067 مليار دينار أردني في تموز الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 7.6%، فيما بلغ متوسط قيمة الحركات عبر إي فواتيركم 204 دنانير أردنية.





- 4.83 مليون حركة منفذة -

وارتفعت الحركات المنفذة إلى 4.83 مليون حركة عبر تطبيق "إي فواتيركم" في آب الماضي، مقارنة مع 4.78 مليون حركة في تموز، وبنسبة ارتفاع بلغت 1% في عدد الحركات.

وعن الحركات المنفذة عبر التطبيق، تصدر قطاع الاتصالات بقرابة 1.668 مليون حركة، ثم قطاع الماء والكهرباء بمعدل 1.102 مليون حركة، تلاهما الدفع لقطاع الخدمات الحكومية بقرابة 1.029 مليون حركة، ثم شركات محافظ ومقدمي خدمات الدفع بـ 463 ألف حركة.

وتلا ذلك، قطاع الخدمات المالية بمعدل 244 ألف حركة، قطاع التعليم بـ 132 ألف حركة، ثم التجارة والخدمات بمعدل 40 ألف حركة، وقطاع الجمعيات والمنظمات بمعدل 26 ألف حركة، ثم السفر والمواصلات بمعدل 26 ألف حركة، إضافة إلى 19 ألف حركة نفذت للدفع لخدمات الغاز والطاقة.