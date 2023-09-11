33.5 مليون حركة منفذة عبر (إي فواتيركم)

33.5 مليون حركة منفذة عبر (إي فواتيركم)
التاريخ
9/11/2023 3:00:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بلغ عدد الحركات المنفذة عبر تطبيق "إي فواتيركم"، المعتمد من البنك المركزي الأردني، 33.5 مليون حركة بقيمة 7.8 مليار دينار منذ مطلع العام الحالي ولنهاية آب الماضي، وفق إحصائيات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وبحسب هذه الإحصائيات، تصدرت الخدمات الحكومية قيمة الحركات المنفذة عبر تطبيق "إي فواتيركم"، بقيمة 642 مليون دينار، فيما تلتها الخدمات المقدمة عبر شركات المحافظ ومقدمي خدمات الدفع بقرابة 148 مليون دينار، ثم خدمات الماء والكهرباء بقيمة 63 مليون دينار، وفقا للمملكة.
وتلا ذلك الخدمات المالية بقيمة 34 مليون دينار، ثم التعليم بقيمة 31 مليون دينار، فالاتصالات بقيمة 26 مليون دينار، ثم قطاع التجارة والخدمات بقيمة 11 مليون دينار، والبنوك بقيمة 9 ملايين دينار، والسفر والمواصلات بقيمة 7 ملايين دينار، إضافة إلى الدفع لخدمات الغاز والطاقة بقيمة 9 ملايين دينار.
وبنهاية آب الماضي، وصل عدد مستخدمي تطبيق "إي فواتيركم"، إلى 3.89 مليون مستخدم وبنسبة ارتفاع بلغت 1.1%.
ووفقا لذلك، فإن 41 ألف مستخدم جديد في الشهر الماضي، بلغت نسبتهم 1% من إجمالي المستخدمين للتطبيق، فيما وصل عدد المفوترين 484 مفوترا، ضمن 1.586 ألف خدمة.
وعن قيمة الحركات، بلغت 985 مليون دينار أردني في آب الماضي مقارنة مع 1.067 مليار دينار أردني في تموز الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 7.6%، فيما بلغ متوسط قيمة الحركات عبر إي فواتيركم 204 دنانير أردنية.
- 4.83 مليون حركة منفذة -
وارتفعت الحركات المنفذة إلى 4.83 مليون حركة عبر تطبيق "إي فواتيركم" في آب الماضي، مقارنة مع 4.78 مليون حركة في تموز، وبنسبة ارتفاع بلغت 1% في عدد الحركات.
وعن الحركات المنفذة عبر التطبيق، تصدر قطاع الاتصالات بقرابة 1.668 مليون حركة، ثم قطاع الماء والكهرباء بمعدل 1.102 مليون حركة، تلاهما الدفع لقطاع الخدمات الحكومية بقرابة 1.029 مليون حركة، ثم شركات محافظ ومقدمي خدمات الدفع بـ 463 ألف حركة.
وتلا ذلك، قطاع الخدمات المالية بمعدل 244 ألف حركة، قطاع التعليم بـ 132 ألف حركة، ثم التجارة والخدمات بمعدل 40 ألف حركة، وقطاع الجمعيات والمنظمات بمعدل 26 ألف حركة، ثم السفر والمواصلات بمعدل 26 ألف حركة، إضافة إلى 19 ألف حركة نفذت للدفع لخدمات الغاز والطاقة.
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