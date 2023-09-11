3 هزات ارضية تضرب شمال العراق

وذكرت وزارة النقل العراقية، أن مراصد الزلازل في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هذه الهزات في ساعات الصباح الباكر.

وأضافت أن الزلزال الأول سجل في تمام الساعة 12:38 بتوقيت بغداد، وبلغت شدته 3.1 درجة على مقياس ريختر، قرب الحدود العراقية التركية، ويبعد 33 كم شمال شرق مركز محافظة دهوك.

وأشارت إلى أن الزلزال الثاني سجل في تمام الساعة 12:44 بتوقيت بغداد، وبلغت شدته 4.6 درجات على مقياس ريختر، قرب الحدود العراقية التركية، ويبعد 44 كم شمال شرق مركز محافظة دهوك.

وسجل زلزال الثالث بقوة 4.7 درجات عند الساعة 12:43 ويبعد 20 كم شمال شرق طوزخرماتو من محافظة كركوك.

ودعت الوزارة العراقيين بالالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة عنها والرصد الزلزالي، بهدف تعزيز السلامة العامة في المناطق المتأثرة بالهزات الأرضية.