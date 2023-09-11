3 هزات ارضية تضرب شمال العراق
التاريخ
9/11/2023 2:19:12 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - سجلت محافظتي دهوك وكركوكفي شمال العراق، ثلاثة زلازل فجر الاثنين، بدرجات متفاوتة.
وذكرت وزارة النقل العراقية، أن مراصد الزلازل في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هذه الهزات في ساعات الصباح الباكر.
وأضافت أن الزلزال الأول سجل في تمام الساعة 12:38 بتوقيت بغداد، وبلغت شدته 3.1 درجة على مقياس ريختر، قرب الحدود العراقية التركية، ويبعد 33 كم شمال شرق مركز محافظة دهوك.
وأشارت إلى أن الزلزال الثاني سجل في تمام الساعة 12:44 بتوقيت بغداد، وبلغت شدته 4.6 درجات على مقياس ريختر، قرب الحدود العراقية التركية، ويبعد 44 كم شمال شرق مركز محافظة دهوك.
وسجل زلزال الثالث بقوة 4.7 درجات عند الساعة 12:43 ويبعد 20 كم شمال شرق طوزخرماتو من محافظة كركوك.
ودعت الوزارة العراقيين بالالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة عنها والرصد الزلزالي، بهدف تعزيز السلامة العامة في المناطق المتأثرة بالهزات الأرضية.
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