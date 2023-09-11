العاصفة دانيال لن تؤثر على الأردن

العاصفة دانيال لن تؤثر على الأردن
التاريخ
9/11/2023 2:19:12 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكد موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية عدم تأثر الأردن بالعاصفة "دانيال" التي أثرت على اليونان والسواحل الليبية وبعض المناطق في مصر.
وقال المتنبئ من طقس العرب جمال الموسى لقناة رؤيا، الاثنين، إن العاصفة "دانيال" أثرت على اليونان وعلمت على هطول كميات كبيرة من الأمطار بحوالي 600 إلى 800 ملم، ثم انتقلت السبت إلى السواحل الليبية.
وأضاف أن العاصفة "دانيال" تسببت في إثارة الرياح والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية، وسببت هطول كميات كبيرة من الأمطار وتشكلت فيضانات وسيول.
وأشار إلى أن تأثير العاصفة ذات الخصائص شبه الاستوائية سيستمر على شمال شرق ليبيا، بما في ذلك بنغازي يوم الاثنين، وستصاحبه هطول أمطار غزيرة جداً مصحوبة برياح شديدة السرعة وارتفاع أمواج البحر.
ومن المتوقع أن ينتقل مركز المنخفض الجوي إلى شمال غرب مصر الاثنين، مما سيجلب الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة إلى مناطق متعددة من السلوم ومطروح، وقد تمتد بشكل أضعف إلى الإسكندرية.
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