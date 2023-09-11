العاصفة دانيال لن تؤثر على الأردن

وقال المتنبئ من طقس العرب جمال الموسى لقناة رؤيا، الاثنين، إن العاصفة "دانيال" أثرت على اليونان وعلمت على هطول كميات كبيرة من الأمطار بحوالي 600 إلى 800 ملم، ثم انتقلت السبت إلى السواحل الليبية.

وأضاف أن العاصفة "دانيال" تسببت في إثارة الرياح والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية، وسببت هطول كميات كبيرة من الأمطار وتشكلت فيضانات وسيول.

وأشار إلى أن تأثير العاصفة ذات الخصائص شبه الاستوائية سيستمر على شمال شرق ليبيا، بما في ذلك بنغازي يوم الاثنين، وستصاحبه هطول أمطار غزيرة جداً مصحوبة برياح شديدة السرعة وارتفاع أمواج البحر.

ومن المتوقع أن ينتقل مركز المنخفض الجوي إلى شمال غرب مصر الاثنين، مما سيجلب الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة إلى مناطق متعددة من السلوم ومطروح، وقد تمتد بشكل أضعف إلى الإسكندرية.