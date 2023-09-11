أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عن استكمال نظام ربط العمليات اللوجستية للشركات بتقنية البلوك تشين بالشراكة مع جمارك دبي، لتكون بذلك أول منطقة حرة في دبي تحقق هذا الإنجاز. وتم تنفيذ هذه المبادرة في إطار التزام دبي الجنوب بأهداف استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمنصة لوجستية عالمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التجارة الإلكترونية.

ومن شأن التكامل مع نظام الإقرار الجمركي أن يعزز عمليات التجارة الإلكترونية بشكل كبير، ليسهم في خفض الوقت والتكاليف، وذلك من خلال توفير الإقرارات بطريقة مؤتمتة، فضلاً عن تبسيط تتبع الطلبات ومعالجتها، ليؤدي هذا التكامل في نهاية المطاف إلى نظام أبسط وأكثر كفاءة. وتساعد العمليات الآلية على تعزيز الكفاءة، بينما تعمل طريقة ختم البوابة الجديدة للدخول والخروج على تحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات.

وأصبحت "آر إتش إس لوجيستيكس"، وهي شركة إماراتية ذات خبرة تجارية قوية في توفير مجموعة كاملة من الحلول اللوجستية وسلسلة التوريد، و "فيرست كراي"، المتجر الإلكتروني الرائد في الإمارات لمنتجات الأطفال، أول شركتين في المنطقة اللوجستية تنضمان لنظام البلوك تشين في عملياتهما، ويتوقع انضمام المزيد من الشركات في المنطقة الحرة بدبي الجنوب.

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: "يتمثل هدفنا في المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب في التوافق مع المبادرات الحكومية. لقد تم إطلاق "إي.زي.دبي"، المنطقة المتخصصة للتجارة الإلكترونية، من أجل تعزيز استراتيجية التجارة الإلكترونية في دبي، واستقطاب شركات التجارة الإلكترونية الإقليمية والدولية. وتعتبر هذه الخطوة الناجحة مع جمارك دبي بمثابة شهادة على التزامنا بتقديم حلول فعالة لعملائنا، على نحو يؤدي إلى شفافية سلسلة التوريد والتوثيق ومكافحة تقليد البضائع، وضمان أمن البيانات والخصوصية، وتمهيد الطريق لتخفيض الرسوم على حركة بضائع الترانزيت عبر المناطق الحرة. إننا نعرب عن امتناننا لجمارك دبي لدورها المحوري في تحقيق هذا المشروع، ونتوقع انضمام المزيد من الشركات في منطقتنا الحرة".

يشار إلى أن دبي الجنوب يعتبر أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، ويركز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، وسيضم أكبر مطار في العالم عند تشغيله بالكامل، كما تم تعزيزه ببنية تحتية للنقل متعدد الوسائط التي تربط مختلف وسائل النقل الجوي والبري والبحري. وتهدف دبي الجنوب إلى خلق مجتمع حيوي من خلال الاستفادة من عروضها وخدماتها الفريدة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات وحلول البنية التحتية وفق أرقى المستويات العالمية.



