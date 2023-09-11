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الطقس: أجواء حارة نسبيا والحرارة أعلى من معدلها العام بحدود درجتين

9/11/2023 2:11:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الاثنين حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا ودافئا في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الأربعاء يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف غلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس المقبل يكون الجو صيفيا عاديا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول المعدل العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج

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