وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأنه طواقمها الميدانية

نقلت إصابة رصاص حي في القدم إلى مستشفى أريحا خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر.

ووفق مصادر محلية،

فإن قوة "إسرائيلية" خاصة تسللت إلى مخيم عقبة جبر، وحاصرت أحد منازل المواطنين، ما أدلى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة مع المقاومين.

وأطلقت قوات الاحتلال

طائرة تصوير "درون" فوق عقبة جبر، تزامناً مع اقتحام المخيم.

يتبع..



















