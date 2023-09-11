Monday, 11 September 2023 10:28 GMT

اندلاع اشتباكات.. إصابة برصاص الاحتلال خلال اقتحام عقبة جبر في أريحا

9/11/2023 2:11:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) اريحا /PNN / أُصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في محافظة أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأنه طواقمها الميدانية
نقلت إصابة رصاص حي في القدم إلى مستشفى أريحا خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر.

ووفق مصادر محلية،
فإن قوة "إسرائيلية" خاصة تسللت إلى مخيم عقبة جبر، وحاصرت أحد منازل المواطنين، ما أدلى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة مع المقاومين.

وأطلقت قوات الاحتلال
طائرة تصوير "درون" فوق عقبة جبر، تزامناً مع اقتحام المخيم.

يتبع..






MENAFN11092023000205011050ID1107042624

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث