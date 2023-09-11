اندلاع اشتباكات.. إصابة برصاص الاحتلال خلال اقتحام عقبة جبر في أريحا
التاريخ
9/11/2023 2:11:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
اريحا /PNN / أُصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في محافظة أريحا في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأنه طواقمها الميدانية
نقلت إصابة رصاص حي في القدم إلى مستشفى أريحا خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر.
ووفق مصادر محلية،
فإن قوة "إسرائيلية" خاصة تسللت إلى مخيم عقبة جبر، وحاصرت أحد منازل المواطنين، ما أدلى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة مع المقاومين.
وأطلقت قوات الاحتلال
طائرة تصوير "درون" فوق عقبة جبر، تزامناً مع اقتحام المخيم.
يتبع..
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