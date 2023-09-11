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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

9/11/2023 2:11:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات طالت عدد من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة وتركزت في الخليل.


واعتقل من الخليل المواطن،
المحرر مثنى القواسمي- الخليل أنس سلهب- عدنان مسودة-باسل فراح-محمد أبو هليل- محمد مطور- عبيدة عادي- ضياء الزهور-

ومن جنين اعتقل
عبد الله زكارنة
بعد مداهمة منزله.


ومن قليقلية علاء عنايا- مجد عنايا.


ومن بدو اعتقل مهران عمار احميدان- محمود مشهور منصور.

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