الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
التاريخ
9/11/2023 2:11:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات طالت عدد من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة وتركزت في الخليل.
واعتقل من الخليل المواطن،
المحرر مثنى القواسمي- الخليل أنس سلهب- عدنان مسودة-باسل فراح-محمد أبو هليل- محمد مطور- عبيدة عادي- ضياء الزهور-
ومن جنين اعتقل
عبد الله زكارنة
بعد مداهمة منزله.
ومن قليقلية علاء عنايا- مجد عنايا.
ومن بدو اعتقل مهران عمار احميدان- محمود مشهور منصور.
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