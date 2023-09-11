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الاحتلال يعتقل شابا من جنين

9/11/2023 2:11:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا من مدينة جنين، وداهمت عدة منازل.
وقالت مصادر لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله صديق زكارنة بعد اقتحام مدينة جنين ومداهمة منزل عائلته ومنازل أخرى والعبث بمحتوياتها في منطقة البيادر من الحي الشرقي.
وأضافت أن الاحتلال نشر القناصة على أسطح المباني، واندلعت مواجهات في المكان.
وفا

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