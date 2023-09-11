الاحتلال يعتقل شابا من جنين
التاريخ
9/11/2023 2:11:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا من مدينة جنين، وداهمت عدة منازل.
وقالت مصادر لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله صديق زكارنة بعد اقتحام مدينة جنين ومداهمة منزل عائلته ومنازل أخرى والعبث بمحتوياتها في منطقة البيادر من الحي الشرقي.
وأضافت أن الاحتلال نشر القناصة على أسطح المباني، واندلعت مواجهات في المكان.
وفا
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