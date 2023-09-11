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السعودية تؤكد استمرار دعمها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني

9/11/2023 2:11:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجرى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا برئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية رشاد محمد العليمي، مؤكدا استمرار دعم بلاده للمجلس.
وقال وزير الدفاع في منشور عبر حسابه في منصة "X": بتوجيه من ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان) رئيس مجلس الوزراء، أجريت اتصالا برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي. نقلت له تحيات القيادة وتمنياتها لليمن بالأمن والاستقرار، واستعرضنا العلاقات الأخوية بين بلدينا وبحثنا مستجدات الأوضاع في اليمن".


وأضاف: "أكدت له استمرار المملكة بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وحرصها الدائم على دعم كافة الجهود للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل للأزمة اليمنية، يُحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق، وناقشنا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

RT

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