السعودية تؤكد استمرار دعمها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني

وأضاف: "أكدت له استمرار المملكة بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وحرصها الدائم على دعم كافة الجهود للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل للأزمة اليمنية، يُحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق، وناقشنا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

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