إصابة بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال أريحا

إصابة بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال أريحا
التاريخ
9/11/2023 2:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أصيب فلسطيني، اليوم الإثنين، بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.
وأفادت مصادر ، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم، ما أدى إلى إصابة أحد الفلسطينيين بالرصاص الحي في الساق، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفا
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