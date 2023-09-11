Monday, 11 September 2023 10:27 GMT

إصابة بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال أريحا

9/11/2023 2:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب فلسطيني، اليوم الإثنين، بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.
وأفادت مصادر ، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم، ما أدى إلى إصابة أحد الفلسطينيين بالرصاص الحي في الساق، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفا


MENAFN11092023000208011052ID1107042619

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث