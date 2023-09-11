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عقد امتحان المفاضلة اليوم - اسماء

9/11/2023 1:06:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاثنين، امتحان مفاضلة للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة العربية للعام الجامعي 2023-2024.
وقالت وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة في بيان صحفي، إن الامتحان يبدأ في تمام الساعة 10:00 صباحاً، ويستمر لمدة ساعتين حتى الساعة 12:00 ظهراً.
وبينت الوحدة، أن مكان عقد الامتحان سيكون في الجامعة الأردنية، بمجمع القاعات الحاسوبية (Student.com) الموجود في كلية إدارة الأعمال، مشيرة إلى أن امتحان المفاضلة يغطي مواد الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والرياضيات.
وأضافت أن الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة الأردنية سيكون من خلال البوابة الشمالية فقط، مؤكدة أن الامتحان محوسب حيث سيتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.
واشترطت على الطلاب إحضار هوية أحوال مدنية سارية المفعول وآلة حاسبة، وعدم إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان.
ودعت الطلبة للحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور، حيث لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوافر أماكن مريحة لاستقبالهم فيها.
ولفتت إلى أن عدم استدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول ولكن لا يوجد تساوي مع طلبة آخرين، مشيرة إلى أن أسماء الطلبة المدعوين للامتحان عبر هذا (الرابط ) .

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