عقد امتحان المفاضلة اليوم - اسماء
التاريخ
9/11/2023 1:06:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاثنين، امتحان مفاضلة للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة العربية للعام الجامعي 2023-2024.
وقالت وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة في بيان صحفي، إن الامتحان يبدأ في تمام الساعة 10:00 صباحاً، ويستمر لمدة ساعتين حتى الساعة 12:00 ظهراً.
وبينت الوحدة، أن مكان عقد الامتحان سيكون في الجامعة الأردنية، بمجمع القاعات الحاسوبية (Student.com) الموجود في كلية إدارة الأعمال، مشيرة إلى أن امتحان المفاضلة يغطي مواد الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والرياضيات.
وأضافت أن الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة الأردنية سيكون من خلال البوابة الشمالية فقط، مؤكدة أن الامتحان محوسب حيث سيتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.
واشترطت على الطلاب إحضار هوية أحوال مدنية سارية المفعول وآلة حاسبة، وعدم إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان.
ودعت الطلبة للحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور، حيث لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوافر أماكن مريحة لاستقبالهم فيها.
ولفتت إلى أن عدم استدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول ولكن لا يوجد تساوي مع طلبة آخرين، مشيرة إلى أن أسماء الطلبة المدعوين للامتحان عبر هذا (الرابط ) .
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