وقالت ما تُسمى "قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية": "سيتم تفعيل صفارات الإنذار في كيبوتس دفناه قرب الحدود الشمالية يوم الاثنين 11 سبتمبر عند الساعة 11:05 صباحاً".

وأوضحت أن هذه المناورة تأتي ضمن الاستعداد لحالات الطوارئ. بحسب وصفها.