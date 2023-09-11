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الاحتلال يُجري اليوم مناورة عسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان

9/11/2023 1:06:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، إجراء مناورة عسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان اليوم الإثنين.

وقالت ما تُسمى "قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية": "سيتم تفعيل صفارات الإنذار في كيبوتس دفناه قرب الحدود الشمالية يوم الاثنين 11 سبتمبر عند الساعة 11:05 صباحاً".

وأوضحت أن هذه المناورة تأتي ضمن الاستعداد لحالات الطوارئ. بحسب وصفها.

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