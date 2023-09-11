الاحتلال يُجري اليوم مناورة عسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان
التاريخ
9/11/2023 1:06:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN / قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، إجراء مناورة عسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان اليوم الإثنين.
وقالت ما تُسمى "قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية": "سيتم تفعيل صفارات الإنذار في كيبوتس دفناه قرب الحدود الشمالية يوم الاثنين 11 سبتمبر عند الساعة 11:05 صباحاً".
وأوضحت أن هذه المناورة تأتي ضمن الاستعداد لحالات الطوارئ. بحسب وصفها.
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