Monday, 11 September 2023 08:10 GMT

وزير خارجية بريطانيا يؤكد الحاجة إلى حل الدولتين خلال زيارته لإسرائيل

9/11/2023 12:20:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


يعتزم وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي استغلال زيارته إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هذا الأسبوع لتأكيد دعم المملكة المتحدة لحل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإدانة التهديدات الإيرانية لأمن المنطقة.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن كليفرلي سيلتقي بكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية للدعوة إلى تخفيف التوترات وسط أسوأ أعمال عنف في المنطقة منذ ما يقرب من عقدين.

وسيؤكد وزير الخارجية البريطاني مجددا على رؤية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة والمتمثلة في إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل باعتبارها السبيل الوحيد، على الرغم من أنها تواجه تحديات على الأرض.

وفي حديثه قبل الرحلة، قال وزير الخارجية:"إن حل الدولتين بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة ككل. وسأوضح أنه يجب على جميع الأطراف اتخاذ خطوات لتعزيز هذه القضية".

MENAFN11092023000110011019ID1107042478

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث