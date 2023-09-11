

يعتزم وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي استغلال زيارته إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هذا الأسبوع لتأكيد دعم المملكة المتحدة لحل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإدانة التهديدات الإيرانية لأمن المنطقة.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن كليفرلي سيلتقي بكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية للدعوة إلى تخفيف التوترات وسط أسوأ أعمال عنف في المنطقة منذ ما يقرب من عقدين.

وسيؤكد وزير الخارجية البريطاني مجددا على رؤية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة والمتمثلة في إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل باعتبارها السبيل الوحيد، على الرغم من أنها تواجه تحديات على الأرض.

وفي حديثه قبل الرحلة، قال وزير الخارجية:"إن حل الدولتين بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة ككل. وسأوضح أنه يجب على جميع الأطراف اتخاذ خطوات لتعزيز هذه القضية".