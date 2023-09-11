دبي تسجل مبيعات عقارية بـ 1.6 مليار درهم خلال ساعة

شهدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم منذ الساعة السابعة حتى الآن تسجيل 350 صفقة بيع عقارية بقيمة 1.6 مليار درهم، وتضمنت المبيعات المسجلة صباح اليوم صفقة بيع أرض في منطقة مرسى دبي بقيمة 623 مليون درهم تبلغ مساحتها 114399 قدم مربع.

واستحوذت الأراضي على النسبة الأكبر من المبيعات المسجلة صباح اليوم، حيث تم تسجيل 69 صفقة بيع لأراض بقيمة تجاوزت المليار درهم، بالإضافة إلى 50 صفقة بيع لمباني (فلل) بقيمة 143 مليون درهم، إلى جانب 231 صفقة بيع لشقق سكنية وفندقية ووحدات تجارية بقيمة 348 مليون درهم.