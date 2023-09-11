قناة عبرية: وفد إسرائيلي يصل إلى السعودية

يأتي ذلك لحضور اجتماع للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو".

وقالت القناة الـ13 العبرية: "إن الوفد الذي يضم 9 أشخاص من وزارة الخارجية "الإسرائيلية"، ويتواجد في المملكة لحضور اجتماع المنظمة الدولية، كمراقبين". بحسب قولها.

وأضافت القناة العبرية: "إسرائيل" حاولت الحصول على تأشيرات لوزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير التعليم يوآف كيش، لحضور المؤتمر؛ لكنها تراجعت تحت ضغط أمريكي بعدما تردد السعوديون في الترحيب بهما". بحسب قولها.

ومن جانبه قال المراسل الصهيوني، باراك دافيد: "إن وفدا من وزارة الخارجية وهيئة الآثار "الإسرائيلية"، وصل للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة في اجتماع لجنة "اليونسكو".

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع "إكس" ("تويتر سابقا) إنها "المرة الأولى التي يزور فيها وفد حكومي إسرائيلي السعودية بشكل رسمي وعلني".

ومن ناحيتها، قالت هيئة البث "الإسرائيلي" (مكان): "حدث تاريخي.. وصول وفد رسمي "إسرائيلي" إلى السعودية لحضور مؤتمر لليونسكو".

ويُشار إلى أنه انسحب كيان الاحتلال "الإسرائيلي" رسميا من اليونيسكو عام 2019 متهماً المنظمة بـ"التحيز ضدها"