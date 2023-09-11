قناة عبرية: وفد إسرائيلي يصل إلى السعودية

قناة عبرية: وفد إسرائيلي يصل إلى السعودية
التاريخ
9/11/2023 12:13:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN / ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء امس الأحد 10-9-2023، أن وفداً من خارجية كيان الاحتلال "الإسرائيلي" وصل العاصمة السعودية الرياض.
يأتي ذلك لحضور اجتماع للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو".
وقالت القناة الـ13 العبرية: "إن الوفد الذي يضم 9 أشخاص من وزارة الخارجية "الإسرائيلية"، ويتواجد في المملكة لحضور اجتماع المنظمة الدولية، كمراقبين". بحسب قولها.
وأضافت القناة العبرية: "إسرائيل" حاولت الحصول على تأشيرات لوزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير التعليم يوآف كيش، لحضور المؤتمر؛ لكنها تراجعت تحت ضغط أمريكي بعدما تردد السعوديون في الترحيب بهما". بحسب قولها.
ومن جانبه قال المراسل الصهيوني، باراك دافيد: "إن وفدا من وزارة الخارجية وهيئة الآثار "الإسرائيلية"، وصل للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة في اجتماع لجنة "اليونسكو".
وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع "إكس" ("تويتر سابقا) إنها "المرة الأولى التي يزور فيها وفد حكومي إسرائيلي السعودية بشكل رسمي وعلني".
ومن ناحيتها، قالت هيئة البث "الإسرائيلي" (مكان): "حدث تاريخي.. وصول وفد رسمي "إسرائيلي" إلى السعودية لحضور مؤتمر لليونسكو".
ويُشار إلى أنه انسحب كيان الاحتلال "الإسرائيلي" رسميا من اليونيسكو عام 2019 متهماً المنظمة بـ"التحيز ضدها"
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