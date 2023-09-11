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الأرصاد توضح الحالة الجوية في المملكة

9/11/2023 12:13:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسود أجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، فيما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق السهول ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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