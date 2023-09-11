هزة أرضية في العراق



وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن الهزة الارضية شعر بها أهالي محافظة كركوك.



وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن الهزة الأرضية وقعت بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر.

وأشار المركز إلى أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 54 كم جنوب شرق كركوك، وعلى عمق 10 كيلومترات.



ولم يتم الإعلان عن أضرار مادية أو بشرية بعد.

سبوتنيك