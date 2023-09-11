هزة أرضية في العراق

هزة أرضية في العراق
التاريخ
9/11/2023 12:13:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - ضربت هزة أرضية، ليل الأحد/الاثنين، العراق، وفقا لوسائل إعلام عراقية.
وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن الهزة الارضية شعر بها أهالي محافظة كركوك.
وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن الهزة الأرضية وقعت بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر.
وأشار المركز إلى أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 54 كم جنوب شرق كركوك، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم يتم الإعلان عن أضرار مادية أو بشرية بعد.
سبوتنيك
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