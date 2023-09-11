Monday, 11 September 2023 08:10 GMT

هزة أرضية في العراق

9/11/2023 12:13:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ضربت هزة أرضية، ليل الأحد/الاثنين، العراق، وفقا لوسائل إعلام عراقية.


وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن الهزة الارضية شعر بها أهالي محافظة كركوك.


وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن الهزة الأرضية وقعت بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر.
وأشار المركز إلى أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 54 كم جنوب شرق كركوك، وعلى عمق 10 كيلومترات.


ولم يتم الإعلان عن أضرار مادية أو بشرية بعد.

سبوتنيك


MENAFN11092023000208011052ID1107042449

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث