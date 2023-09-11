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شاهد .. العاصفة دانيال تضرب عددا من المدن الليبية

9/11/2023 12:13:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعرضت عدة مناطق في ليبيا إلى فيضانات عقب وصول العاصفة "دانيال" من وسط البحر المتوسط إلى شرق ليبيا أمس الأحد، مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة، تسببت في جريان الأودية نتيجة السيول الغزيرة التي بدأت في التدفق نحو المناطق المنخفضة والساحلية.
وأطلقت عدة مناطق نداءات للسلطات للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإخراج العالقين من منازلهم.
وانتشرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر غرق عدة مناطق سكنية بالمنطقة الشرقية جراء السيول والأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان العديد من الأودية في مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر، مثل قرية بطة وتاكنس وعدة مناطق في محيط مدينة المرج وبالإضافة إلى مناطق الجبل الأخضر شحات والبيضاء وسوسة.
وغمرت مياه السيول والأمطار الغزيرة مبنى مركز البيضاء الطبي في الجبل الأخضر شرقي البلاد، بالإضافة إلى عدد كبير من المنازل في مناطق شحات وسوسه وتاكنس والمرج ومنطقة بطه شرقي البلاد.


سبوتنيك


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