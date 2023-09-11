شاهد .. العاصفة دانيال تضرب عددا من المدن الليبية
التاريخ
9/11/2023 12:13:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تعرضت عدة مناطق في ليبيا إلى فيضانات عقب وصول العاصفة "دانيال" من وسط البحر المتوسط إلى شرق ليبيا أمس الأحد، مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة، تسببت في جريان الأودية نتيجة السيول الغزيرة التي بدأت في التدفق نحو المناطق المنخفضة والساحلية.
وأطلقت عدة مناطق نداءات للسلطات للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإخراج العالقين من منازلهم.
وانتشرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر غرق عدة مناطق سكنية بالمنطقة الشرقية جراء السيول والأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان العديد من الأودية في مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر، مثل قرية بطة وتاكنس وعدة مناطق في محيط مدينة المرج وبالإضافة إلى مناطق الجبل الأخضر شحات والبيضاء وسوسة.
وغمرت مياه السيول والأمطار الغزيرة مبنى مركز البيضاء الطبي في الجبل الأخضر شرقي البلاد، بالإضافة إلى عدد كبير من المنازل في مناطق شحات وسوسه وتاكنس والمرج ومنطقة بطه شرقي البلاد.
سبوتنيك
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