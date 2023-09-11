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ما الاكزيما التأتبية؟

9/11/2023 12:13:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الجمعية الألمانية للأمراض ‫الجلدية إن الاكزيما التأتبية هي التهاب جلدي يؤدي إلى احمرار وحكة ‫وانتفاخ سطح الجلد وجفافه، وقد تخرج أحيانا سوائل من المنطقة ‫الملتهبة. وعادة ما يبدأ الالتهاب في مرحلة الطفولة وتتغير شدة الالتهاب ‫مع التقدم في العمر.
وأوضحت الجمعية أن أسباب الاكزيما التأتبية غير معلومة على وجه الدقة، ‫غير أن الأطباء يعتقدون أنها تتعلق بالجينات أو اختلالات جهاز المناعة ‫أو التعرض لعوامل بيئية.
‫وأضافت الجمعية أن المحفزات تتمثل في المنسوجات كالصوف والعطور والصابون ‫والكلور والعوامل النفسية (مثل التوتر النفسي) ودرجات الحرارة الرطبة أو ‫الباردة والعدوى (مثل نزلات البرد الشديدة والإنفلونزا) وبعض الأغذية ‫(مثل المكسرات والمأكولات البحرية) والغبار المنزلي وشعر الحيوانات ‫وحبوب اللقاح.
‫ويمكن علاج الاكزيما التأتبية بواسطة الأدوية مثل الكورتيزون والعلاج ‫بالضوء، إلى جانب العناية الجيدة بالبشرة مع تجنب المحفزات.
الجزيرة

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