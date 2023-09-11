انخفاض أسعار النفط عالمياً

انخفاض أسعار النفط عالمياً
التاريخ
9/11/2023 12:13:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، إذ أثرت المخاوف الاقتصادية في الصين على توقعات الطلب على الوقود على الرغم من أن خام برنت ظل فوق 90 دولارا للبرميل، مدعوما بشح الإمدادات بعد أن مددت السعودية وروسيا التخفيضات.
وقال محللو (إيه.إن.زد) في مذكرة "المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الصيني أثرت على المعنويات في مختلف السلع".
وأضافوا أن "هذه الخطوة تفاقمت بسبب قوة الدولار الأميركي، مما أبقى شهية المستثمرين منخفضة" في إشارة إلى العملة الأميركية التي ارتفعت على مدى ثمانية أسابيع متتالية.
بحلول الساعة 02:55 بتوقيت غرينتش، انخفض خام برنت 25 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 90.41 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86.98 دولار للبرميل، منخفضا 53 سنتا، أو 0.6 بالمئة.
سكاي نيوز
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