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انخفاض أسعار النفط عالمياً

9/11/2023 12:13:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، إذ أثرت المخاوف الاقتصادية في الصين على توقعات الطلب على الوقود على الرغم من أن خام برنت ظل فوق 90 دولارا للبرميل، مدعوما بشح الإمدادات بعد أن مددت السعودية وروسيا التخفيضات.
وقال محللو (إيه.إن.زد) في مذكرة "المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الصيني أثرت على المعنويات في مختلف السلع".
وأضافوا أن "هذه الخطوة تفاقمت بسبب قوة الدولار الأميركي، مما أبقى شهية المستثمرين منخفضة" في إشارة إلى العملة الأميركية التي ارتفعت على مدى ثمانية أسابيع متتالية.
بحلول الساعة 02:55 بتوقيت غرينتش، انخفض خام برنت 25 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 90.41 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86.98 دولار للبرميل، منخفضا 53 سنتا، أو 0.6 بالمئة.

سكاي نيوز


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