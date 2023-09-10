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العربية للتنمية الإدارية الجامعات العربية تواجه تحديات تتعلق بالتمويل والبنية التحتية

9/10/2023 11:34:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ناصر القحطاني إن الجامعات العربية تواجه تحديات تتعلق بالتمويل والبنية التحتية وتوظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع وكذلك التعاون الدولي.
جاء ذلك في كلمة للقحطاني أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الخامس حول التعليم العالي والتنمية المستدامة الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية على مدار يومين تحت عنوان «دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأوضح القحطاني أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة عربية يتم من خلالها تسليط الضوء على أهمية دور الجامعات ومخرجاتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن أهداف التنمية المستدامة تمثل «مجموعة متكاملة مترابطة» في إطار رؤية الأمم المتحدة لعام 2030 وبمضامين تستهدف تحسين جودة الحياة في المجتمعات والقضاء على الفقر ومواجهة تحديات تدهور البيئة وتعزيز التعليم وتعزيز الشراكات العالمية وغيرها من الأهداف التي تتطلب جهودا مشتركة على المستويين الوطني والدولي.
وأشار القحطاني إلى أن الجامعات تسهم بدور «كبير ومهم» في تحقيق هذه الأهداف فهي «المنابع الرئيسية» لنقل المعرفة والتعليم كونها تمتلك «دورا حيويا» في بناء القدرات البشرية وتطويرها مبينا أن دور الجامعات لا يقتصر على تزويد الطلاب بالمعرفة بل يتعداه ليشمل تحفيز البحث العلمي وتطوير التقنيات الحديثة التي تسهم في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك تقديم المبادرات والحلول.
وأكد أهمية أن يدرك صناع القرار أهمية دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث إن الجامعات تعد «مركزا رئيسيا» للبحث والتطوير كما تلعب «دورا حيويا» في تسهيل التقدم التكنولوجي واستيعاب نواتج الثورة الصناعية الرابعة وتوظيفها في دعم متطلبات التنمية المستدامة وإقامتها.
من جهته. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري محمد عاشور في كلمة مماثلة أهمية دور الجامعات في بناء وتطوير السياسات الرامية لتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها «حاضنات للأفكار والإبداع القادرة على إيجاد حلول علمية للمشكلات».
وشدد على أن التنمية الاستدامة ضرورية للكوكب كله وأن أجندة التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة يتطلب تحقيقها العمل الشامل الذي يشمل الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ودعا عاشور الى تمكين الطلاب من الدراسة والبحث في مجالات مثل تغير المناخ وحماية البيئة وغيرها من القضايا المختلفة ذات الأولوية لمواجهة التحديات الملحة مؤكدا أن ذلك يتطلب دمج أهداف التنمية المستدامة في البرامج التعليمية والأنشطة الطلابية لتشجيع الابتكار والتفكير بشكل إبداعي وإيجاد الأفكار والحلول «غير التقليدية» للتحديات الحالية والمستقبلية.
بدوره، قال الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية د.عمرو سلامة في كلمته إن العالم العربي يواجه تحديات هائلة أمام تحقيق التنمية المستدامة مبينا أن هناك فوارق هائلة في الفرص وعدم المساواة بين الجنسين والبطالة وخاصة بين الشباب وكذلك التهديدات الصحية العالمية مثل جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) التي أظهرت مركزية العلم في مواجهة الأزمات.
وأوضح أن جميع الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة لها «روابط مهمة» مع التعليم لافتا إلى أن الجامعات هي المؤسسات المعنية بإنتاج المعارف وتحليل قضايا السياسات العامة خارج الإطار السياسي وتتولى تأهيل العلماء وتشخيص التحديات.
وقال سلامة إن «تأثير الثورة الرقمية وتكنولوجيا تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو ودور الروبوتات «تعتبر من الأمور الحاسمة بالنسبة للتعليم العالي والتي ستؤثر على سوق العمل»، حيث ستختفي وظائف عديدة وتظهر وطائف جديدة».
وأشار إلى أن الاقتصاد الرقمي يضاعف النمو بالاقتصاد أربعة أضعاف مقارنة بالطرق التقليدية الأخرى لافتا إلى أن الاقتصاد الرقمي في الدول العربية يمثل أقل من 5% من الاقتصاد «وهي نسبة ضئيلة».
وبين أن «تردي التنمية المستدامة» يرجع إلى نقص عملية توليد المعرفة «البحث العلمي»، مشيرا إلى أن الإنفاق على البحث العلمي يصل إلى 1% من مجمل الدخل القومي العربي بينما يصل إلى 4% في الدول المتقدمة.

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