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طرق الحصول على تذاكر القطارات.. منها 3 أونلاين

9/10/2023 11:28:10 PM
(MENAFN- Youm7) أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، عدة طرق للحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات، وذلك تيسيراً على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر، وذلك فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها وتنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بالإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب .



طرق الحصول على تذكرة القطار:
1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات .

2- الحجز الالكتروني - أون لاين- من خلال موقع الحجز الالكترونى .

3- من خلال التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد والأيفون

4- المكاتب
المتاحة بالهيئات والنقابات
الحكومية
ببعض
اماكن
الجمهورية
.

5- من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية
الديناميكية )
من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوي الجمهورية وتقدر بـ 320 منفذ
.

6- يمكن حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوم .

7- يمكن الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card
) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر









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