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استعدادات مكثفة فى المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

9/10/2023 11:28:10 PM
(MENAFN- Youm7) نفذت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أعمال صيانة وتجهيزات للمدارس للإستعداد للعام الدراسى الجديد، وذلك تحت اشراف أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة.

وتم تنفيذ الآتى:

- صيانة وإصلاح ودهان الفصول والأثاث المدرسى تمهيدا لإستقبال العام الدراسى الجديد.

- رفع أى رواكد من أخشاب قديمة وخلافه من أسطح المباني والتأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة واستبعاد المبانى الغير آمنة من العملية التعليمية .

- الإشراف الدورى على مداخل السلالم والطرقات ومداخل ومخارج المدارس .

- تغيير التالف ومعالجة تسريب مواسير الصرف.

- تغيير الزجاج المكسور داخل الفصول .

- متابعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه وتهيئة كافة المدارس لإستقبال العام الدراسى الجديد .

- الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس .

- استعداد المدارس لممارسة الأنشطة المدرسية وتهيئة الملاعب إستعداداً للعام الدراسى الجديد .

- التنسيق مع رؤساء الأحياء ومجلس المدينة و الوحدات المحلية لرفع المخلفات خارج أسوار المدارس .



وأكد "موسى" أن الالتزام بهذه التعليمات يتم تنفيذها على وجه السرعة لضمان سلامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، كما وجه مدير المديرية جميع مديرى الإدارات التعليمية بالمتابعة والمرور الدورى على عناصر الصيانة البسيطة وإعداد تقارير للوقوف على جاهزية المدارس لأستقبال العام الدراسى الجديد ومتابعة خطة العمل والجداول الدراسية.









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