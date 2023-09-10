مقتل 20 مسلحا من حركة الشباب الإرهابية في هجوم للقوات الصومالية
التاريخ
9/10/2023 11:28:07 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، الأحد، أن 20 عنصراً من حركة الشباب الصومالية، لقوا حتفهم عندما تصدى الجيش الصومالي لهجوم بمدينة أوطيغلي على بعد 60 كيلومتراً جنوب العاصمة مقديشو.
ونقلت الوكالة عن ضباط بالجيش الصومالي قولهم، إن المسلحين شنوا هجوماً على قاعدة عسكرية للقوات المسلحة بمحافظة شبيلي السفلى بولاية جنوب الغرب.
وأضافوا أن "الجيش تصدى للمسلحين وقتل 20 منهم وأصاب آخرين".
MENAFN10092023000132011024ID1107042395
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.