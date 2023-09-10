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مقتل 20 مسلحا من حركة الشباب الإرهابية في هجوم للقوات الصومالية

9/10/2023 11:28:07 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، الأحد، أن 20 عنصراً من حركة الشباب الصومالية، لقوا حتفهم عندما تصدى الجيش الصومالي لهجوم بمدينة أوطيغلي على بعد 60 كيلومتراً جنوب العاصمة مقديشو.

ونقلت الوكالة عن ضباط بالجيش الصومالي قولهم، إن المسلحين شنوا هجوماً على قاعدة عسكرية للقوات المسلحة بمحافظة شبيلي السفلى بولاية جنوب الغرب.

وأضافوا أن "الجيش تصدى للمسلحين وقتل 20 منهم وأصاب آخرين".


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