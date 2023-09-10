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وزير الدفاع اليمني يشيد بالجهود الإنسانية للصليب الأحمر في بلاده

9/10/2023 11:28:07 PM
(MENAFN- Youm7) أشاد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري بالتدخلات الإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر في مختلف المناطق اليمنية، من خلال مستشفياتها الميدانية وخدماتها العلاجية، ودورها الفعال في تنفيذ عدد من صفقات تبادل المحتجزين والمختطفين.

ودعا الداعري خلال لقائه الأحد، بعثة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر - إلى تكثيف الضغوط على عناصر الحوثي للإفراج عن الكل مقابل الكل، ومنع استخدام هذا الملف الإنساني كورقة ابتزاز لتنفيذ مطالب سياسية من قبل هذه المليشيا.

وأشار الداعري - حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية - إلى الجرائم التي ترتكبها عناصر الحوثي بحق اليمنيين، خاصة زراعة الألغام بشكل عشوائي وتصنيع العبوات والمتفجرات والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين الذين يسقطون بشكل شبه يومي، موضحا أن آثار هذه الكارثة ومخاطرها ستبقى لعقود قادمة.

وأكد وزير الدفاع اليمني تقديم وزارته كافة التسهيلات وتذليل مختلف الصعوبات بما يمكّن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أداء مهامها على أكمل وجه.



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