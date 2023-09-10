عاصفة قوية تُغرق الزوارق في ميناء تانيت بموريتانيا

وأكد عدد من ملاك الزوارق لـ"وكالة الأخبار" غرق زوارقهم بشكل كامل جراء العاصمة، لافتين إلى أنهم حاولوا التواصل مع العديد من الجهات الرسمية لإنقاذ الزوارق دون جدوى.

وأشار ملاك الزوارق إلى أنهم حاولوا الاتصال بإدارة الميناء، أو بخفر السواحل للتدخل، غير أن لم يجدوا أي تجاوب، مؤكدين أن العاصفة أدت لخسائر مادية معتبرة، وبعضهم خسر كل ممتلكاته جراءها.

ويقع ميناء تانيت على بعد 60 كلم شمال غرب نواكشوط، وهو تابع لمركز امحيجرات الإداري في مقاطعة بنشاب بولاية إنشيري.

وتم تدشين الميناء يوم 10 ديسمبر 2018 من طرف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.



