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لو عايز تعمل فرش لبيع حلوى المولد.. 5 إجراءات تمنحك الرخصة

9/10/2023 11:28:04 PM
(MENAFN- Youm7) يشهد الشارع المصري طقوسا خاصة في المولد النبوي الشريف، والذي يهل علينا يوم الأربعاء 12 ربيع الأول الموافق 27 سبتمبر 2023، حسب ما أكدته الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية.



ومع قرب حلول تلك المناسبة، تبدأ المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية الاستعداد لطرح منتجات حلوى المولد وما يرتبط بها من هدايا يقبل عليها الأطفال.



ويقبل الكثير من أصحاب المحال التجارية على إقامة "فرش" أمام محالهم تمكنهم من عرض منتجات حلوى المولد على مساحة أكبر واستيعاب حركة البيع والشراء، إلا أن ذلك يتم بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة منعا للفوضى والتعدي على حرم الطريق.



ونوضح في السطور التالية كيفية الحصول على ترخيص بإقامة "فرش" أمام المحال المرخصة في المولد النبوي الشريف وغيرها من المناسبات الموسمية.



أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- يمكن لمالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

2- يشترط عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.



ثانيا: المستندات المطلوبة

1-صورة بطاقة الرقم القومي.

2- أصل الرخصة.

3- أخر إيصال تفتيش.

4- أخر إيصال نظافة.



ثالثا: الإجراءات

1- ملئ النموذج الخاص بالخدمة في الحي أو المركز التكنولوجي.

2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

3- عمل معاينة وإبداء رأي الإدارة المختصة.

4- تحرير قسيمة السداد.

5- التسديد في الخزينة المختصة واستلام التصريح وتلقي الخدمة.







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