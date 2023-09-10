Monday, 11 September 2023 08:08 GMT

8 مستندات لنقل ملكية الاشتراك وعداد المياه.. تعرف عليها

9/10/2023 11:28:04 PM
(MENAFN- Youm7) تتيح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة لها على مستوى الجمهورية، العديد من الخدمات لعملائها، منها خدمة نقل ملكية الاشتراك من خلال تغيير اسم المتعاقد على الاشتراك والعداد إلى أحد الورثة أو لعميل جديد، وذلك باتباع الإجراءات التالية:



أولا: المستندات المطلوبة:

1- طلب الخدمة من العميل الجديد.

2- بطاقة الرقم القومي للعميل الجديد.

3- سند الملكية أو الحيازة.

4- تنازل رسمي أو توكيل موثق من العميل السابق.

5- صورة أخر فاتورة على الاشتراك.

6- أخر قراءة موجودة بالعداد المتنازل عنه محل الاشتراك.

7- إعلام وراثة شرعي.

8- تنازل رسمي أو توكيل موثق يفيد موافقة الورثة الشرعيين بالتنازل لصالح أحد الورثة.



ثانيا: الإجراءات

1- قيام العميل الجديد باستيفاء نموذج طلب الخدمة.

2- توقيع العميل القديم على التنازل أمام موظف خدمة العملاء.

3- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.

4- إجراء المعاينة للتأكد من سلامة العداد وتغييره في حالة تلفه.

5- سداد كامل المديونية المستحقة على الاشتراك إن وجدت.

6- توقيع عقد مع العميل الجديد.

7- إخطار الإدارات المعنية بالتغيير لتعديل اسم العميل على الفاتورة.











MENAFN10092023000132011024ID1107042390

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث