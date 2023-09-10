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ما الضوابط الصحية عند تناول الخضراوات والفاكهة؟

9/10/2023 11:28:04 PM
(MENAFN- Youm7) تعتبر الخضراوات والفواكه جزءًا أساسيًا من نظام غذائي صحي، فهي تمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف، وتحتوي على مضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة وتحمي الجسم من الأمراض.
ولكن للحصول على فوائدها الكاملة، يجب اتباع بعض الضوابط الصحية عند استهلاك الخضراوات والفواكه.
‎وتعد الخضراوات والفواكه مهمة لصحة الإنسان، حيث إنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح المعدنية والسكريات والأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي، لكن هناك مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها، منها:
1- اللون يجب أن يكون لامع غير باهت.
2- الرائحة تكون نفاذة لطبيعة الثمرة.
3- عدم شراء الثمار المعرضة للشمس بسبب تكسر العناصر الغذائية.
4- عدم شراء الثمار في غير موسمها.
وهناك نصائح هامة لتناول الخضر والفواكه يجب اتباعها :



1-
تنويع استهلاك الخضروات والفواكه للحصول على مجموعة متنوعة من المغذيات.

2- يفضل اختيار مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه بألوان وأشكال مختلفة، حيث تحتوي كل نوع على مجموعة فريدة من العناصر الغذائية.

3- يفضل تناول الخضروات والفواكه الطازجة والموسمية قدر الإمكان.

4- يجب تجنب تناول الخضروات والفواكه المعالجة بالمواد الكيميائية أو المحافظة عليها، والاهتمام بالمنتجات العضوية إذا كانت متاحة.
5-
يجب تناول كمية كافية من الخضروات والفواكه يوميًا.


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