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محافظة الجيزة تسلم اليوم أجهزة كهربائية لـ40 فتاة مقبلة على الزواج

9/10/2023 11:28:04 PM
(MENAFN- Youm7) تنظم محافظة الجيزة ، اليوم الإثنين، احتفالية كبرى لتسليم 40 فتاة مقبلة على الزواج أجهزة كهربائية للتيسير عليهن ومساعدتهن في إتمام زفافهن، وذلك في إطار مبادرة "هنكمل فرحتهم" بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.



ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للفئات الأولي بالرعاية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف أحياء ومراكز المحافظة.



وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحالات المستفيدة يتم اختيارهن في ضوء الأبحاث الاجتماعية التي يقوم بها فريق متخصص من مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع المؤسسة لتحديد الأسر الأكثر احتياجاً بقرى ومراكز المحافظة ووفق المعايير المحددة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.







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