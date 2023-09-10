وأضاف ميدفيديف - حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية - "نحن نقدر أصوات جميع الناخبين، ولكن ربما تكون أصوات الأشخاص الذين يعيشون في مناطقنا الجديدة، الذين يعيشون في دونباس، ذات أهمية مطلقة بالنسبة لحزبنا".. وتابع "هذا ليس مجرد تفويض بالثقة، وهذا ليس مجرد نتيجة للعمل الجيد في برنامج جيد.. وإلى حد ما، يعد هذا عملا من أعمال الشجاعة المدنية بالفعل ويجب على حزبنا أن يتعامل معه بهذه الطريقة".

وشكر ميدفيديف جميع الذين شاركوا بالانتخابات في المناطق الجديدة وأدلوا بأصواتهم ليس فقط لـ "روسيا الموحدة" ولكن لأي حزب.

وأجريت انتخابات يوم "التصويت الواحد" في جميع أنحاء روسيا في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، وشاركت فيها لأول مرة كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوريجيا وخيرسون.



