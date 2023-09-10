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حزب روسيا الموحدة: أصوات الذين يعيشون في دونباس مهمة بالنسبة لحزبنا

9/10/2023 11:28:00 PM
(MENAFN- Youm7) قال دميتري ميدفيديف زعيم حزب "روسيا الموحدة" الحاكم ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الأحد، إن حزبه يقدر بشكل خاص الأصوات التي تم الإدلاء بها لصالحه في المناطق الجديدة في روسيا، خاصة وأن المشاركة في التصويت هناك تطلبت شجاعة مدنية.

وأضاف ميدفيديف - حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية - "نحن نقدر أصوات جميع الناخبين، ولكن ربما تكون أصوات الأشخاص الذين يعيشون في مناطقنا الجديدة، الذين يعيشون في دونباس، ذات أهمية مطلقة بالنسبة لحزبنا".. وتابع "هذا ليس مجرد تفويض بالثقة، وهذا ليس مجرد نتيجة للعمل الجيد في برنامج جيد.. وإلى حد ما، يعد هذا عملا من أعمال الشجاعة المدنية بالفعل ويجب على حزبنا أن يتعامل معه بهذه الطريقة".

وشكر ميدفيديف جميع الذين شاركوا بالانتخابات في المناطق الجديدة وأدلوا بأصواتهم ليس فقط لـ "روسيا الموحدة" ولكن لأي حزب.

وأجريت انتخابات يوم "التصويت الواحد" في جميع أنحاء روسيا في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، وشاركت فيها لأول مرة كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوريجيا وخيرسون.



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