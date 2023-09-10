القوات الأوكرانية تكشف عن مكاسبها ضد روسيا في دونيتسك وزابوريجيا
التاريخ
9/10/2023 11:28:00 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أن قوات الدفاع حققت مكاسب جزئية خارج "كليشتشييفكا" بمنطقة دونيتسك، و"روبوتين" بمنطقة زابوريجيا.
وأضافت الهيئة - بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" - "أنه نتيجة للعمليات الهجومية، حققت قوات الدفاع مكاسب جزئية بالقرب من كليششيفكا في منطقة دونيتسك وروبوتين في منطقة زابوريجيا، مما أدى إلى خروج القوات الروسية من مواقعها وتثبيت نفسها على الخطوط التي تم تحقيقها".
وبحسب هيئة الأركان العامة، تواصل القوات الأوكرانية تنفيذ عملية هجومية في قطاع ميليتوبول، وعمليات هجومية في قطاع باخموت لتحرير الأراضي التي تسيطر عليها روسيا تدريجيا.
ونفذت الطائرات الأوكرانية طوال اليوم عشر ضربات على تجمعات لأفراد القوات الروسية وأسلحته ومعداته العسكرية، ودمرت وحدات من القوات الصاروخية الأوكرانية 8 قطع مدفعية روسية.
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