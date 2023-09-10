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القوات الأوكرانية تكشف عن مكاسبها ضد روسيا في دونيتسك وزابوريجيا

9/10/2023 11:28:00 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أن قوات الدفاع حققت مكاسب جزئية خارج "كليشتشييفكا" بمنطقة دونيتسك، و"روبوتين" بمنطقة زابوريجيا.

وأضافت الهيئة - بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" - "أنه نتيجة للعمليات الهجومية، حققت قوات الدفاع مكاسب جزئية بالقرب من كليششيفكا في منطقة دونيتسك وروبوتين في منطقة زابوريجيا، مما أدى إلى خروج القوات الروسية من مواقعها وتثبيت نفسها على الخطوط التي تم تحقيقها".

وبحسب هيئة الأركان العامة، تواصل القوات الأوكرانية تنفيذ عملية هجومية في قطاع ميليتوبول، وعمليات هجومية في قطاع باخموت لتحرير الأراضي التي تسيطر عليها روسيا تدريجيا.

ونفذت الطائرات الأوكرانية طوال اليوم عشر ضربات على تجمعات لأفراد القوات الروسية وأسلحته ومعداته العسكرية، ودمرت وحدات من القوات الصاروخية الأوكرانية 8 قطع مدفعية روسية.



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