رئيس حكومة اليابان يعتزم إجراء تعديل وزاري في حكومته

رئيس حكومة اليابان يعتزم إجراء تعديل وزاري في حكومته
التاريخ
9/10/2023 11:28:00 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأحد عزمه إجراء تعديل وزاري في حكومته بحلول الأربعاء.
وقال الزعيم المحافظ من نيودلهي حيث يشارك في قمة مجموعة العشرين إنه يخطط لإصدار حزمة اقتصادية جديدة بهدف مساعدة الأسر اليابانية على مواجهة التضخم.
وأضاف كيشيدا في مؤتمر صحفي في العاصمة الهندية "بعد عودتي إلى اليابان في وقت مبكر اليوم الاثنين، سأقوم بالتنسيق مع الأشخاص المعنيين لإصدار تعيينات في مناصب قيادية ومناصب وزارية في الحزب (الحاكم)".
وتابع "أريد حماية الناس من ارتفاع الأسعار مع تنشيط اتجاه زيادة الأجور وتوسيع الاستثمارات".
وأكد "أريد تنفيذ حزمة اقتصادية جريئة مدعومة بموازنة ضرورية، ونحن بحاجة إلى القيام بذلك بشكل عاجل جدا". ولم يقدم كيشيدا المزيد من التفاصيل.
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