رئيس حكومة اليابان يعتزم إجراء تعديل وزاري في حكومته

وقال الزعيم المحافظ من نيودلهي حيث يشارك في قمة مجموعة العشرين إنه يخطط لإصدار حزمة اقتصادية جديدة بهدف مساعدة الأسر اليابانية على مواجهة التضخم.

وأضاف كيشيدا في مؤتمر صحفي في العاصمة الهندية "بعد عودتي إلى اليابان في وقت مبكر اليوم الاثنين، سأقوم بالتنسيق مع الأشخاص المعنيين لإصدار تعيينات في مناصب قيادية ومناصب وزارية في الحزب (الحاكم)".

وتابع "أريد حماية الناس من ارتفاع الأسعار مع تنشيط اتجاه زيادة الأجور وتوسيع الاستثمارات".

وأكد "أريد تنفيذ حزمة اقتصادية جريئة مدعومة بموازنة ضرورية، ونحن بحاجة إلى القيام بذلك بشكل عاجل جدا". ولم يقدم كيشيدا المزيد من التفاصيل.



