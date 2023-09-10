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عش دبابير يغلق طريق رئيسي بالقرب من منطقة ساحلية في بريطانيا.. فيديو

9/10/2023 11:28:00 PM
(MENAFN- Youm7) وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رجال الإطفاء في بريطانيا أغلقوا الطريق، واستخدموا أكبر رافعة في البلاد، بعد اكتشاف عش دبابير آسيوي ضخم في أعلى إحدى الأشجار، حيث كان من الضروري إزالة عش تلك الدبابير التي تعتبر من الأنواع الغازية للبيئة.

وأضافت الصحيفة أن فريق تعقب الدبابير في جزيرة القنال الإنجليزي تمكّن من تعقب تلك الدبابير الخطيرة، بمساعدة رجال الإطفاء ورافعة بطول 32 مترا، بعد أن تم رصدها على قمة إحدى أشجار البلوط الضخمة في جزيرة "جيرنسي" الواقعة في القنال الإنجليزي، والتي تمثل فيها الأنواع الغازية تهديدا للسيطرة على المنطقة، وبالتالي تهدد الأنواع المحلية ونحل العسل.

وأوضحت الصحيفة أنه كان من الضروري إغلاق الطريق بالكامل أمام المركبات والمشاة، لأن عش دبابير كان قريبا جدا من مجموعة من مناطق السباحة الساحلية بالقرب من جزيرة "سان بيتر بورت" الواقعة في القنال الإنجليزي.

وأشار فرانسيس راسل منسق استراتيجية التعامل مع الدبور الآسيوي، إلى أنه تمت إزالة العش بأمان.. موضحا أن فريق تعقب الدبابير عثر على تسعة أعشاش، وأزال خمسة أخرى خلال الشهر الماضي.

ولفت فرانسيس راسل إلى أنه يجرى الآن تنفيذ الخطط لإزالة العدد القليل المتبقي من الأعشاش، ولكنها أصبحت صعبة بشكل خاص بسبب مواقعها.. مضيفا أن الجزيرة الآن في سباق مع الزمن، حيث إنها مهددة باجتياح الأنواع الغازية.

ويشكل هذا الدبور الآسيوي تهديدا كبيرا للتنوع البيولوجي في بريطانيا، لأن 30% من نظامه الغذائي يتكون من نحل العسل، وهذا يعني أن الأنواع الغريبة تهدد بإحداث الفوضى في تلقيح الحشرات وأنشطة تربية النحل.


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